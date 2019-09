Sono passati 19 anni da quel primo Grande Fratello, quello indimenticabile per tutti, quando veramente non c’erano contatti con l’esterno, e gli inquilini vivevano isolati dal mondo. È il gf che tutti ricordano, quello di Pietro Taricone, di Marina La Rosa e di Cristina Plevani.

19 anni dopo il primo Grande Fratello

“14 settembre 2000”, scrive Marina La Rosa recuperando delle vecchie foto da Internet di quella sua prima edizione. “Io nel confessionale che giocavo inconsapevolmente a fare la ‘gattamorta’ seduttrice e sensuale. Ero così piccola che guardandomi provo una tenerezza incredibile verso me ma anche verso tutti gli altri“, scrive ricordando quei giorni.

Man mano che va avanti quei tempo ce li ricordiamo anche noi: “Qualche giorno fa Sergio (che ottusangolo non lo è per niente) è passato da casa ed abbiamo avuto modo di raccontarci, di parlare un po’ di noi e, ogni volta che accade, ne siamo felici. La prossima settimana vedrò Lorenzo e ci abbracceremo in abbraccio lungo, lo so. Di qualcuno ne ho perso le tracce, era giusto così, ma resteremo comunque uniti da un filo immaginario. Pietro invece sta sempre qui. Nel mio cuore“, conclude ricordano Pietro Taricone, indimenticato anche nella mente dei telespettatori.

Anche per Cristina Plevani sono giorni indimenticabili quelli, ma nel giorno dell’anniversario non dimentica quel primo giorno, prima che cambiasse tutto: “Veniamo microfonati.

Nessuno di noi può vedersi. Le macchine sono disposte in modo che questo non avvenga. Cambio macchina. In fila indiana si parte. Una mano apre la portiera. Scendo. Presentazione. Caos. Gente sconosciuta. Urla. Foto di gruppo. Il gioco ha inizio. Io divento Cristina del Grande Fratello. Per sempre“.