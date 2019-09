Da ore ormai si parla della possibile, se non probabile, scissione del Pd. In questi ultimi minuti però sarebbe avvenuta la svolta. Stando a quanto rivela AdnKronos, Matteo Renzi avrebbe chiamato il presidente Giuseppe Conte.

Renzi chiama Conte

Matteo Renzi avrebbe chiamato Giuseppe Conte per informarlo della sua decisione: l’ex premier avrebbe deciso di lasciare il Pd. Durante la chiamata avrebbe comunque rassicurato il Presidente del Consiglio sull’appoggio al suo governo.

L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire già martedì. Il suo nuovo movimento di Renzi nascerebbe affiancato ai comitati civici di “Ritorno al futuro”, avrà un gruppo autonomo alla Camera e una componente nel gruppo misto al Senato.

Riporta TgCom24, uno dei dirigenti fedeli Renzi avrebbe spiegato che “C’è uno spazio politico enorme sia nell’elettorato moderato visto l’appannamento di Berlusconi e la centralità di Salvini, sia nell’elettorato di centrosinistra perché sentir cantare ‘Bandiera rossa’ alle feste del Pd per molti elettori non è folclore e mette a disagio“. Alcuni però dei suoi fedelissimo, però, sembra che non lo seguiranno nella scissione: tra questi Luca Lotti e Lorenzo Guerini, che ha appena conquistato il ministro della Difesa, restano nel Pd, come anche il sindaco Nardella.

L’appello di Francescini

Appena ieri Dario Franceschini, dal palco di Cortona, parlava proprio all’ex premier: “Lo dico a Renzi: non farlo.

Il Pd è la casa di tutti, è casa tua e casa nostra“. E ancora: “Il popolo della Leopolda è parte del grande popolo del Pd. Non separiamo questo popolo, non indeboliamoci spaccando il partito di fronte a questa destra pericolosa“. Franceschini ha fatto appello all’unità del partito: “L’unità del Pd è indispensabile. La nascita del governo è passata anche dalle interviste di Renzi e di Bettini, non si era mai visto un voto unanime in direzione. Per questo non voglio credere a questa storia della scissione o quel che ho letto sui giornali, questa storia ridicola della separazione consensuale.

Quando spacchi un partito è sempre traumatico, come si fa a pensare che sia consensuale?“.