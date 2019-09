Un neonato è stato trovato morto da alcuni turisti in una scarpata in provincia di Bolzano. La vicenda, diffusa qualche ora fa, è agghiacciante: il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale e la sua testa era avvolta in un panno legato più volte intorno al collo. Carabinieri e Procura stanno cercando di fare luce su ciò che potrebbe essere accaduto al bimbo appena nato.

Il ritrovamento del neonato

Alcuni turisti hanno trovato qualche ora fa il corpo senza vita di un neonato. Come riporta il quotidiano Dolomiten, il piccolo si trovava sotto un cespuglio in una scarpata a Lana di Sopra, nei pressi di Merano, in provincia di Bolzano.

Si apprende che la testa del bimbo era avvolta in un panno, il quale, a sua volta, era legato più volte attorno al collo. Un altro particolare terribile della vicenda è che al corpino del neonato era attaccato ancora il cordone ombelicale.

L’allarme lanciato dai turisti

Il ritrovamento è avvenuto in una zona molto frequentata dai turisti in questa stagione, nei pressi del maso-trattoria Glogglkeller. Infatti, a individuare il corpicino che giaceva abbandonato sono stati due escursionisti. I quali, passando proprio da quella stradina nella scarpata hanno intravisto i piedini del neonato sotto un cespuglio.

Hanno immediatamente avvisato un contadino che si trovava nelle vicinanze e così è scattato l’allarme. Su TgCom24 si legge anche la testimonianza di Oswald Verdorfer, il contadino chiamato dai turisti. Le sue parole sono strazianti: “Di certo è stato volutamente nascosto“. È ancora sotto shock mentre racconta ciò che ha visto: “Il corpicino era nascosto sotto il cespuglio, era nudo ma pulito, un maschietto piuttosto grande“. Infine, ha concluso dicendo: “L’uomo [l’escursionista] ha controllato il polso e ha detto che il corpo era freddo. Qui passano tanti turisti, ma proprio non so chi possa avere fatto questo“.

Le indagini

Il signor Verdorfer ha chiamato il 112 ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. Insieme ai soccorsi della Croce bianca e al medico d’urgenza, sono giunti sul posto anche i carabinieri. Questi ultimi hanno subito iniziato le indagini, e per ora mantengono il massimo riserbo. Intanto, la Procura di Bolzano ha disposto l’autopsia e ha fatto sapere, tramite una nota, che: “Il corpo mostrava segni di violenza“. Il neonato potrebbe essere stato strangolato con il panno che aveva attorno al collo.