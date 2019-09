Un uomo di 51 anni di origini straniere e residente a Sassuolo è stato messo in manette dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, in seguito alla denuncia sporta contro di lui dalla figlia 18enne. La ragazza avrebbe infatti raccontato ai militari dell’Arma che lo scorso agosto sarebbe stata picchiata dall’uomo perché il genitore non avrebbe approvato la sua frequentazione con un ragazzo italiano. La giovane di 18 anni avrebbe anche riferito di essere stata vittima di molestie sessuali da parte del padre.

Picchiata dal padre perché frequenta un ragazzo italiano

Come si legge su Ansa, ad agosto la 18enne residente a Sassuolo che ha sporto denuncia contro suo padre avrebbe raccontato di essere finita in ospedale in seguito alle gravi lesioni riportate dopo le botte subìte dal genitore che l’avrebbe picchiata con un tubo di gomma.

Stando al racconto che la giovane avrebbe reso ai carabinieri, alla base di questi comportamenti violenti ci sarebbe la disapprovazione del genitore rispetto alla presunta relazione tra la 18enne e un ragazzo italiano.

Le violenze dall’età di 13 anni

Oltre a questo episodio, la ragazza di 18 anni avrebbe raccontato di essere stata vittima nel corso degli anni di altri gravi maltrattamenti e anche di violenze sessuali da parte del genitore.

Sembra infatti che la giovane abbia riferito ai militari dell’Arma di episodi di violenze sessuali che avrebbero avuto luogo da quando la 18enne aveva appena 13 anni.

Il quadro di abusi e maltrattamenti che si sarebbe profilato agli inquirenti dopo quanto riferito dalla giovane avrebbe spinto il pm Monica Bombana a richiedere al gip di emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere contro il 51enne, richiesta che sarebbe stata accolta dal giudice. Ora l’uomo si trova accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.