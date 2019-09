L’ex stella del pallone Claudio Caniggia, volto celebre del calcio anni ’90 e simbolo dell’era d’oro di Verona, Atalanta e Roma, sarebbe preda delle trame perverse di un’amante. A rivelarlo – nella palpabile ondata di sconcerto generale – è la moglie del calciatore, Mariana Nannis. Le sue parole si sono abbattute sulla scanzonata atmosfera di Live – Non è la d’Urso come uno tsunami, riflettendo una luce sinistra sul campione argentino e sull’identità di colei che ha definito – senza filtri – una “T***a“.

La moglie di Caniggia accusa l’amante

Claudio Caniggia, ex calciatore argentino anni ’90, sarebbe vittima del volere di una donna.

Lo rivela sua moglie, Mariana Nannis, intervenuta ai microfoni di Carmelita per raccontare una storia dai tratti oscuri e sconvolgenti.

La stella del calcio sarebbe preda di un tessuto di dipendenze ormai incontrollabile, complice la relazione che intratterrebbe con una prostituta. Le affermazioni della Nannis – che davanti a tutta Italia non ha faticato a definire la donna come una “T***a” – sono un fiume in piena che alimenta lo sconcerto, in primis quello (palese) della conduttrice che sembra non credere alle proprie orecchie.

“Lui ha chiesto il divorzio in Argentina, ma deve chiederlo a Marbella. Io voglio darglielo ma doveva essere più pulito.

Lo sto facendo per i miei figli perché abitano nello stesso hotel dove abita lui con questa sua amante che fa la prostituta. Lei ha un sito web dove va con gli uomini a pagamento. Mio marito ha avuto una perquisizione per droga già quando giocava in Italia, faceva uso di cocaina, io ho cercato di salvarlo e l’ho fatto ricoverare tre volte ma lui è scappato“.

E al pressing degli ospiti dei Live, che hanno sottolineato il contrasto della sua versione con la notizia che la compagna di Caniggia sia una giornalista, la donna ha risposto rincarando la dose: “Non è una giornalista, perché un uomo di 78 anni le ha comprato un appartamento.

Se tu fai la giornalista mica ti vai a chi****re un vecchio“.

L’imbarazzo della conduttrice

Barbara d’Urso, visibilmente imbarazzata, ha dovuto richiamare la sua ospite a un linguaggio meno ‘colorito’, nel tentativo di arginare pericolose derive del suo discorso.

Ma Mariana Nannis non sente ragioni: “Io voglio salvarlo perché lui ha dei figli che sono anche i miei e quando erano piccoli e li andava a prendere a scuola. Solo che poi si fermava davanti ad un bordello e diceva loro di aspettarlo“.

“Lei tiene mio marito drogato. È tanto drogata quanto lui. Claudio è mio marito, non ho divorziato“. Potrebbe tornare insieme a lui? Al quesito ha risposto candidamente: “Se smettesse di drogarsi e io ne fossi sicura sì. Ci ho provato tre volte, ora deve pensarci la giustizia a farlo ricoverare anche contro la sua volontà“.