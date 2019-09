Striscia La Notizia ha un nuovo “nome”: oltre a quello storico ci sarà un sottotitolo, ovvero: “La voce della resilienza”. Le spiegazioni a questo proposito le ha date Ezio Greggio, che ha parlato della nuova stagione del programma a Tv Sorrisi e Canzoni.

In nome della resistenza “agli attacchi”

“Resilienza” è la parola d’ordine di Ezio Greggio e compagnia bella ed a spiegare il perché è proprio il conduttore: “Probabilmente significa che nonostante le botte che a Striscia riceviamo da anni, nonostante cerchino di colpirci, nonostante gli attacchi , noi resistiamo”.

In passato, d’altronde, molto spesso Striscia La Notizia ha mandato in onda servizi che hanno suscitato critiche e polemiche: d’altronde il programma ultradecennale di Antonio Ricci ha sempre avuto un intento provocatorio, oltre che di denuncia.

Tra conduttore e conduttrice, come sempre, corre ottimo sangue: ormai la coppia Hunziker-Greggio è estremamente rodata e i due sono più che affiatati, anche nello scherzare e prendersi in giro.

Un tapiro per ciascuno

Quando Tv Sorrisi e Canzoni chiede a ciascuno dei due per cosa premierebbe l’altro con un tapiro, Ezio Greggio ha le idee chiare: “A Michelle darei un Tapiro per la pulizia di casa. Il suo non è un appartamento, è una clinica, da lei devi vestirti come in sala operatoria: mascherina, cuffietta, camice, guanti.

Una sera sono inciampato su un vaso di fiori all’ingresso così avevo le scarpe piene di terra: ho saltellato sul divano, sul tappeto, in cucina finché Michelle non mi ha cacciato e ha chiamato… la pulizia!”.

La bionda conduttrice, dal canto suo, risponde a tono: “A Ezio darei il tapiro perché ha il coraggio di andare ancora in onda!”