Una delle coppie più amate di questa edizione di Temptation Island Vip è quella composta dalla conduttrice televisiva e radiofonica Anna Pettinelli e il compagno attore Stefano Macchi. I due, nonostante la differenza d’età, hanno voluto mettere alla prova la propria stabilità di coppia all’interno del programma con la speranza di spazzare via nubi di crisi o insicurezze.

Il falò di Anna

Al falò delle fidanzate Anna Pettinelli è pronta ad osservare i video sul fidanzato Stefano, ma le immagini hanno scatenato in lei rabbia e delusione. Durante una chiacchierata con la tentatrice Cecilia si sente il ragazzo dire: “Da parte mia sto sondando tante cose che sento, sto distinguendo la mia parte emotiva da quella razionale e sto pian piano cercando di risolvere cose che erano in sospeso“.

Ma anche dall’intesa che il suo fidanzato ha creato con la single, la Pettinelli ha percepito grande feeling. La reazione della conduttrice una volta tornata al villaggio è però più furibonda di quanto ci si potesse aspettare al falò: “So che le piace, ci giocano. Di sicuro vendetta da me non ne avrà, anzi peggio. Gli faccio venire un senso di colpa: il senso di colpa con Stefano funziona“.

“Anche per me l’amore esiste“

La mattina successiva, però, il cielo è sempre più scuro sulla conduttrice: le conseguenza delle immagini di quanto visto al falò sono ancora evidenti.

E in camera da letto, parlando con Nathaly Caldonazzo, Anna scoppia in lacrime: “Io sono entrata qui felice per dire al mondo quanto siamo felici. La cosa peggiore è che anche per me l’amore esiste. Siamo venuti qui dicendo che non ci toccherà niente, e invece devo dire che gli piace quella ragazza. Se lui va avanti e fa qualcos’altro, l’amore non esiste. Il fatto che questa gli piaccia è pericoloso per noi“. La Anna combattiva e sempre con il sorriso lascia lo spazio ad un’Anna più fragile, ma anche sicura dei suoi sentimenti nei confronti del fidanzato.