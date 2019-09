Bianca Guaccero conquista il pubblico di Detto Fatto con una provocazione: la conduttrice si è tolta il reggiseno in diretta. La sua è da considerarsi un appello, un messaggio per il pubblico: “Ci piaci così come sei“.

Il messaggio della Guaccero

La nuova sigla di Detto Fatto dice proprio così: “Ci piaci così come sei“. Così la Guaccero si scalda e lancia un appello: “Messaggio e hashtag #cipiacicomesei lanciato contro chi si arroga il diritto di farci sentire sbagliati“, dice ai telespettatori. “Mostratevi così come siete, con orgoglio. Lo faccio io per prima…“, aggiunge. Poi si gira e di spalle alla telecamera toglie le coppe lanciandole in aria al grido di: “Io sono così, non mi importa niente, prendere o lasciare“.

Guarda il video

Detto Fatto durerà di più

A rivelare che il programma ha ottenuto un po’ di tempo in più è proprio la conduttrice che ora si trova ad avere a che fare con un programma esteso: “State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto, il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire, ma io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine!!! Vi abbraccio tutti“.