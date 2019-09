Il primo giorno di scuola è senz’ombra di dubbio emozionante per tutti i bambini e i rispettivi genitori. Vi è una famiglia, però, che ricorderà questo momento con una commozione maggiore rispetto al solito. La piccola Lilac Jackson, affetta da diplegia spastica, è riuscita ad entrare in classe il suo primo giorno di scuola senza fare affidamento ai soliti ausili utilizzati per camminare.

Lilac, affetta dalla malattia di Little

Un momento davvero toccante, quello che vede come protagonista la piccola Lilac Jackson. Affetta da diplegia spastica fin dalla nascita, ha stupito tutti quanti in occasione del suo primo giorno alla scuola elementare.

La piccola Lilac ha sempre dovuto far affidamento a degli ausili per la deambulazione per poter camminare e il suo primo giorno di scuola era particolarmente nervosa. Come affermato da mamma Leila, infatti, “Lunedì era piuttosto nervosa per andare a scuola, quindi mi ero rassegnata al fatto che camminare senza ausili non sarebbe mai accaduto“.

La diplegia spastica, solitamente nota come malattia di Little, ricordiamo, è una condizione neurologica che in genere appare nella prima infanzia e che va ad influire in modo permanente sul controllo e sulla coordinazione dei muscoli.

Un momento toccante

Mamma Leila ha comunque spronato la figlia a fare almeno un paio di passi da sola e la piccola non ci ha pensato su due volte.

Ha iniziato a camminare da sola senza bisogno di sostegni. Una scena che ha inevitabilmente commosso mamma e papà, ma anche stupito gli insegnanti. “Torna a casa ogni pomeriggio contentissima“, ha quindi affermato la signora Leila, che finora è riuscita a raccogliere 100mila sterline per il trattamento di Lilac attraverso un’apposita pagina di raccolta fondi intitolata “Lilac’s Little Legs”.

La speranza è quella che un giorno la bambina possa camminare finalmente da sola. “Se continua a progredire così, speriamo che non ci sarà più bisogno di sostegni e che questi possano rimanere nel garage a raccogliere polvere“.