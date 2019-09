Paura in uno dei più importanti centri di ricerca al mondo, a causa di un’esplosione che ha interessato il laboratorio in cui si conservano virus letali ta cui ebola e vaiolo. È successo al Vektor Institute di Koltsovo, in Siberia, polo nevralgico in cui, durante la Guerra fredda, si studiavano armi batteriologiche. Gli esperti intervenuti sul caso rassicurano: niente rischi di diffusione. Ma il mondo trema.

Esplosione nel laboratorio di virus mortali

L’incidente avvenuto nel laboratorio di virus letali della regione siberiana di Novosibirsk, dove si conservano anche ebola, Hiv e vaiolo, ha scatenato il panico nell’opinione pubblica.

Si tratta di uno dei centri con la maggior varietà di campioni al mondo, il famoso Vektor Institute che è epicentro di alcune delle ricerche più importanti in materia di virologia e biotecnologia.

A causare l’esplosione e l’incendio sarebbe stata una fuga di gas, evento che sarebbe avvenuto durante alcuni lavori di ristrutturazione e che ha tenuto impegnate diverse unità di intervento dei pompieri.

Un ferito, ma niente rischi

Stando a quanto battuto dall’agenzia di stampa russa Interfax, nell’incidente un uomo sarebbe rimasto ferito, attualmente ricoverato in terapia intensiva per le gravi ustioni riportate ma non in pericolo di vita.

Dalle autorità russe è arrivata una prima rassicurazione sull’assenza di rischi di contaminazione, nonostante le prime notizie rimandassero a un quadro disastroso della vicenda.

L’esplosione avrebbe interessato un settore della struttura in cui non sarebbe conservato niente di potenzialmente pericoloso. Nessun materiale che possa mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione e degli operatori.

Sempre secondo le fonti di stampa locale, non sarebbe stato registrato alcun danno strutturale in grado di compromettere la stabilità e il ripristino dell’operatività dell’edificio, che è uno dei 2 soli al mondo a conservare il virus del vaiolo.

Operativo dal 1974, il Vektor è nato come polo di ricerca sulle nuove frontiere di difesa da eventuali attacchi con armi chimiche e bio-batteriologiche.