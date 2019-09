Ivan Cottini è stato ieri ospite del programma Rai Storie italiane. Il ballerino con la sclerosi multipla ha conquistato il pubblico della Rai già da tempo. Ieri ha parlato della difficile situazione finanziaria in cui si trova a vivere.

Ivan Cottini e la pensione

Ivan Cottini ha raccontato che la sua pensione non gli permette di andare avanti. 289 euro di pensione al mese: “È la pensione per l’indennità per la malattia, e in più poi c’è anche l’accompagnamento“, spiega. “Io devo ringraziare la mia famiglia perché se non avessi loro tante delle mie scelte che ho fatto anche quella di avere un figlia o continuare a fare il ‘pazzo ribelle’ non avrei potuto farlo senza di loro che mi vengono sempre incontro su ogni cosa.

Sono mamma, nonna e papà che mi sostengono. Il vero problema sarà un domani quando non ci saranno più“, aggiunge con sincerità.

La figlia Viola

In trasmissione Cottini ha anche ricordato quei passi fatti con la figlia Viola in acqua, i primi insieme: “Ci tenevo tanto a coronare questo sogno. Ce l’ho fatta nonostante i 3 litri d’acqua che avrò bevuto“, ha spiegato. Proprio in merito a questo scatto a noi di The Social Post aveva raccontato qualche mese fa: “Ho realizzato il desiderio di alzarmi in piedi e fare due passi mano nella mano con mia figlia.

La malattia e il destino mi hanno impedito di fare una cosa così semplice“.