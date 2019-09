Mickey Rourke è un’icona cinematografica strettamente legata agli anni ’80 e ‘90. Divenuto celebre per aver recitato in film come L’anno del dragone (1985) e 9 settimane e ½ (1986), la sua popolarità non è mai calata, anche grazie a pellicole più recenti come Sin City e I mercenari. È riuscito a conquistare il cuore di una moltitudine di fan, ritagliandosi spesso la parte del lupo solitario, un emarginato dal carattere duro e schivo. Un volto noto del grande schermo, inconfondibile… almeno, fino agli ultimi giorni.

Irriconoscibile in volto

Nel corso della sua ultima apparizione a Good Morning Britain, popolare programma televisivo del Regno Unito, Mickey Rourke, 66 anni, ha destato non poche perplessità tra il pubblico.

Accompagnato da uno dei suoi amati chihuahua, con un cappello alla texana e una camicia nera sbottonata che lasciava intravedere i numerosi tatuaggi: un look bizzarro persino per l’attore.

Tuttavia, i fan sono rimasti colpiti soprattutto dalla fisionomia del volto di Rourke. Durante un’intervista rilasciata al Mirror, Hala Elgmati, esperta in chirurgia estetica presso la clinica londinese Beyond Med Centre, ha affermato: “Fino ai 40 anni aveva un aspetto mascolino ed attraente, ma il lavoro svolto da Mickey ha negativamente influito sulle sue proporzioni facciali”.

Una fisionomia stravolta

Dal punto di vista scientifico, la maggior parte dei canoni estetici di bellezza si basa sul corretto rapporto fra i tratti somatici.

Un delicato equilibrio che, secondo la dottoressa Helgmati, nel caso dell’attore è “completamente sbilanciato”. Prosegue la specialista: “Sospetto che Mickey indossi una parrucca artificiale, che cambia ogni due mesi, e che abbia assunto ingenti dosi di botulino”. Circostanze che non aiutano certo la sua carriera: l’ultimo lavoro degno di nota risale al lontano 2008, quando la parte interpretata in The Wrestler è valsa all’attore un Golden Globe.