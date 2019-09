Andrea Rossi ha 26 anni e chiede aiuto a tutti, attraverso una raccolta fondi sul sito GoFundMe: nel 2014 gli è stato diagnosticato un melanoma al IV stadio metastatico, e la sua speranza è in Israele. Proprio qui potrebbe accedere a una terapia che potrebbe restituirgli la speranza di sorridere al futuro. Il costo è troppo alto e ha necessità di supporto, senza il quale per lui sarebbe impossibile tentare le cure.

Una speranza per Andrea

Il caso di Andrea Rossi è stato presentato sulla piattaforma GoFundMe, dedicata alla raccolta fondi per tante persone che soffrono. Lui ha 26 anni ed è uno di loro, dopo aver scoperto un melanoma al IV stadio nel 2014.

Vive a Luino, in provincia di Varese, e sogna di potersi sottoporre a una terapia particolare che viene condotta in Israele. Si tratta di un percorso somministrato allo Sheba Medical Center di Tel Aviv, chiamato “TIL” (Infiltrating Lymphocyte Tumor).

Consiste nell’asportazione di parte del materiale tumorale, nella successiva estrazione dei linfociti e nella loro riproduzione in vitro, utile a creare vaccini potenziati da iniettare per contrastare la progressione del cancro.

Sarebbe un orizzonte medico confortato da risultati soddisfacenti in termini di sopravvivenza, nettamente superiori a quelle prospettate da procedure standard quali chemioterapia e intervento chirurgico.

La scoperta della malattia

Il costo della terapia TIL si aggirerebbe intorno ai 600mila euro, e per questo occorre l’impegno di tutti. Andrea Rossi ha bisogno di sostegno e ha anche precisato la destinazione di eventuali somme ricevute in eccesso rispetto al necessario: “Quello che non verrà speso verrà donato per cercare di trovare una soluzione a questa malattia“.

Su GoFundMe il resoconto del suo durissimo percorso, iniziato nel 2014 quando lavorava a Manchester, nel settore della ristorazione. “Dopo essere tornato per qualche giorno in Italia, a seguito della rimozione di una bolla sul piede, si è scoperto essere un melanoma“.

Sono seguiti alcuni interventi chirurgici, l’ultimo dei quali nel 2018, e alcuni protocolli sperimentali di immunoterapia purtroppo rivelatisi inefficaci. La sua condizione sarebbe addirittura peggiorata, fino all’avvio della chemioterapia, il 2 settembre 2019.

Si tratta di un approccio che non gli dà garanzie di successo, per questo vorrebbe accedere al programma applicato a Tel Aviv, dove si trova uno dei 10 centri di eccellenza al mondo nel settore.

“Chiedo aiuto alle persone che mi conoscono e che mi vogliono bene – scrive Andrea –, e a quelle che non sanno nemmeno come sono fatto, di darmi una mano a intraprendere questo viaggio. Grazie mille a chi potrà farlo con un sostegno economico, e chi non potrà, sarà ben accetto anche solo un pensiero o una preghiera“.

*immagine in alto: Andrea Rossi – fonte/GoFundMe Raccolta fondi per cura TIL in Israele, dimensioni modificate