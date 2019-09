L’annuncio è arrivato ieri proprio dal protagonista della scissione, Tommaso Paradiso. Il frontman dei Thegiornalisti lascia gli altri e, come spesso accade, la separazione pare tutto meno che pacifica, tanto che in breve tempo diventa lite social.

Lascio e lancio una canzone

Tommaso Paradiso lancia una canzone e, intanto che c’è, annuncia anche la canzone sarà a nome di “Tommaso Paradiso” con buona pace dei Thegiornalisti. “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi, tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così.

È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne“, scrive sulle Storie di Instagram.

L’ex frontman non vuole spiegare i motivi della scissione, ma lascia aperta una porta: “Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino ad oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo, continuerò a farlo come Tommaso Paradiso. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale.

Ripeto, credo che non sia nobile spiegare il come e il perché di tutto questo“. Poi arriva la specifica: “Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora, vi basti solo sapere che sono stato male“.

I Thegiornalisti rispondono

Come in tutte le storie che finiscono in modo così poco pacifico, arriva piccata e ironica la risposa del chitarrista Marco Antonio Musella: “La decisione di un componente non può vincolare gli altri due“. Poi, con la penna che ferisce più della spada prende apertamente in giro Tommaso Paradiso: “Avrei voluto passare una serata tranquilla, ma mi trovo costretto a rispondere: i Thegiornalisti continueranno!

“. E ancora “Io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones“. E poi se la ride, anche se forse i fan questa lite social se la sarebbero evitata.