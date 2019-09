Pare che neanche la statuaria bellezza della 46enne Alessia Marcuzzi sia al sicuro dalla feroce ghigliottina del web. La bella conduttrice ha infatti pubblicato una foto di lei sdraiata sulla sabbia, completamente nuda e coperta nei punti critici solo da alcune delle borse del suo brand, Marks and Angels.

Curve al vento, pioggia di critiche

Alessia Marcuzzi, questa volta, ha deciso di osare mostrando il suo fisico al naturale: ha ragione a farlo perché, a 46 anni, è ancora bellissima. In realtà, l’immagine è finalizzata a mostrare ben altro, ovvero 3 modelli di borsa del suo marchio Marks And Angels. Le 3 borse coprono la zona inguine e il busto della bella Alessia, che è sdraiata su un fianco nella classica posizione “a sirena”.

Una mamma…sexy? Non si può! (parola di follower)

La sua nudità è stata però motivo d’indignazione da parte di molti suoi follower, che hanno trovato l’assenza di vestiti sconveniente. Il motivo? Una madre non dovrebbe presentarsi così al suo pubblico, bensì mostrare maggiore…understatement.

Non si tratta di una critica inedita: altre vip sono bersagliate di biasimi quando si mostrano sexy ed hanno avuto un figlio, o più di uno. Una di queste è Chiara Ferragni, che spesso per motivi commerciali appare in bikini, in intimo o in abiti succinti su Instagram.

Poco importa che lei in quel momento stia lavorando: il fatto di essere una madre imporrebbe, secondo molti, che lei optasse per una virata “vittoriana” del suo look. Secondo alcuni, infatti, questo genere di look potrebbe un giorno imbarazzare i figli di una donna, costretti a venire a patti con l’idea di avere una…madre bellissima.