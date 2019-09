Al via le riprese della seconda stagione de “L’Amica speciale” che deve il suo nome all’omonima serie di romanzi della scrittrice Elena Ferrante. Per 4 settimane la troupe sarà impegnata a Pisa.

La messa in onda è prevista per il 2020

Torna il secondo capitolo della fortunata serie italo-statunitense di Rai 1, trasposizione del romanzo “L’Amica Geniale” della scrittrice Elena Ferrante. Il titolo della seconda parte della saga sarà “L’Amica Speciale. Storia del nuovo cognome”. La storia racconta l’amicizia che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli anni ’50 che crescono in un rione di Napoli. Un’amicizia che nasce tra bambole, la scuola e la consapevolezza di essere diventate poi adulte insieme, con tutte le difficoltà che questo comporta.

Il romanzo scritto da una straordinaria Elena Ferrante, accompagna il lettore in questo viaggio che altro non fa che raccontare la vita di tutti i giorni di piccole donne e non solo, ed è diventato un best seller. La notorietà non si limita solo alla carta stampata ma arriva anche ala televisione, conquistando i telespettatori. Le riprese della seconda stagione sono iniziate e da lunedì 16 settembre si stanno tenendo a Pisa. La troupe sarà in giro per la città toscana per circa 4 settimane, fino al 12 ottobre. Non è stata annunciata una data di lancio per la serie prodotta da Rai e HBO, che però potrebbe vedere la luce tra fine 2019 e inizio 2020.

Anche stavolta a seguire la regia ci sarà Saverio Costanzo.

Cambia la location

Nella seconda stagione pian piano si abbandoneranno gli scorci napoletani, che hanno fatto da cornice ai primi 8 episodi. La Napoli tanto amata dalla Ferrante perché sua città natale, dovrà cedere il posto a Pisa. La piccola città toscana farà da cornice alle nuove avventure delle protagoniste Raffaella ed Elena. Quest’ultima, detta anche Lenù, si trasferirà a Pisa per studiare alla Scuola Normale Superiore.

La realizzazione delle riprese è stata possibile grazie anche al Comune di Pisa e il Toscana Film Commission.

(Immagine in evidenza/ Fonte Instagram @l.amica.geniale)