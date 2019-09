Michelle Hunziker ci dà un taglio. La nuova stagione inizia e comincia anche ad avere un risultato “visibile” sulle conduttrici. Michelle Hunziker comincia con Striscia la Notizia per poi prendere le redini di Amici Celebrities. Così ha preso in mano le forbici e ha cambiato taglio.

Michelle Hunziker per

“Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità… il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto… e non ci dormo la notte“, dice in una video la “nuova” Michelle Hunziker. “Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax!

Insomma, sapete come siamo noi donne… i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tuttiiiii“

