Le avventure di Gemma e Tina, a Uomini e Donne, sono ormai siparietti irrinunciabili. Questa volta, una delle due si è veramente superata: Gemma Galgani ha infatti voluto concedere al pubblico un’imitazione di Marilyn Monroe. Qualcosa, però, è andato leggermente storto.

L’idea è quella di riprendere la scena di Quando La Moglie è in Vacanza in cui Marilyn finisce sopra la grata della metropolitana e un soffio di corrente le alza la gonna.

La reazione di Tina Cipollari

La performance di Gemma

Il momento in cui si alza la gonna

La reazione di Maria De Filippi

Gemma arriva sulla passerella con un bel vestito arancione che mette in risalto la sua figura longilinea e le gambe ancora atletiche, nonostante le ormai numerose primavere che portano a spasso.

Ciò che scatena lo studio è però l’effetto-aria, che dapprima Gemma riesce a controllare e poi domina la scena: l’aria travolge Gemma tirando su del tutto la gonna e al pubblico viene mostrato più del previsto. Enormemente più del previsto.

A quel punto, come si può immaginare, Tina Cipollari si scatena sbeffeggiando Gemma. Lo studio è andato in vero delirio: anche Maria De Filippi, che tendenzialmente ha reazioni contenute, non ce la fa e scoppia a ridere sdraiandosi sugli scalini che usa come palco.

Momenti di nostalgia

Per Gemma, però, non ci sono solo momenti di grande ilarità a Uomini e Donne, ma anche attimi in cui si lascia andare a ricordi e pensieri nostalgici. Di recente è accaduto quando Antonio e Jara, ex concorrenti di Uomini e Donne, sono stati ospiti del programma in compagnia del padre di lei. L’uomo ha avuto l’occasione di raccontare di essere rimasto vedovo moto presto e di come si sia ritrovato a crescere da solo i suoi figli.

Il commento critico di Tina

Gemma Galgani è così intervenuta per raccontare la sua esperienza: “Sono molto commossa perchè anch’io sono stata allevata solo da mio padre perchè mia madre è venuta a mancare molto presto…La storia di Jara e di questo uomo sembra simile alla mia”.

Ovviamente, come sempre, Tina Cipollari ha punzecchiato la collega-“nemica” dicendo che sembrava che ogni cosa ricordasse a Gemma la sua infanzia. Così, Gemma ha ribadito: “Perdere una madre fa ridere? Ma posso commuovermi visto che un padre l’ha allevata? Anche mio padre ha allevato 3 figlie da solo…La mia vita non è stata facile…E’ stata fatta di momenti belli e di momenti brutti”.