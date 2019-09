Secondo le ultime notizie, il recente amore sbocciato poche settimane fa tra Ambra Lombardo, 33 anni, e Kikò Nalli, 49, non sarebbe giunto al termine prematuramente. L’intesa è nata durante il Grande Fratello 16, e alcuni giorni fa hanno iniziato a circolare voci riguardo a una presunta rottura. Indiscrezioni smentite dalla stessa Ambra, che si confida in alcune stories pubblicate sul suo account ufficiale Instagram “Col sorriso, vorrei fare alcune precisazioni riguardo a una serie di notizie virali che riportano alcune falsità”. La 33enne continua: “Io non ho mai lasciato Kikò, lui non ha mai lasciato me”.

Relazione a distanza

Per chi non lo sapesse, Ambra Lombardo, classe 1986, nata a Modica in provincia di Ragusa, è l’ex professoressa di lettere, modella e concorrente del Grande Fratello 16.

Chicco Nalli, in arte Kikò, classe 1970 e nato a Sabaudia, in provincia di Latina, è invece hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e Donne, con cui ha avuto 3 figli. Ma non è certo Tina la causa dei “problemi di coppia” tra Kikò e Ambra. “Viviamo semplicemente un momento di difficoltà, dovuto alla distanza”, prosegue la modella siciliana. Assolutamente smentiti anche i problemi legati alla sfera intima: “Anzi”, dice la bella Ambra…

“Siamo una coppia felicissima, quando stiamo insieme”

Attualmente Ambra vive e lavora a Milano; Chicco invece gestisce a Roma un salone di bellezza, l’Art Kikò Group, molto rinomato sul territorio, e abita dunque nella capitale.

“Kikò è un uomo meraviglioso. Le nostre difficoltà sono legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città”. Sembra dunque che l’ex insegnante soffra soprattutto per la lontananza, dovuta a scelte di vita differenti. Il loro amore andrebbe a gonfie vele, ma sembra che Ambra si sia risentita per le false dichiarazioni. Conclude infatti il post con una nota amara: “Non ho voglia di rilasciare commenti sulla mia vicenda personale, né su chi ne parla”.