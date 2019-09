Il messaggio di Emma Marrone su Instagram ha contorni allarmanti per i fan, che si aspettavano di vederla sul palco di Malta per il live di Radio Italia, il prossimo 4 ottobre. Esibizione annullata per problemi di salute: la cantante è stata costretta a congelare i suoi impegni e a fare un annuncio al pubblico per delineare il quadro del prossimo futuro. E la mente di molti scivola verso la paura che la malattia di cui ha sofferto tempo fa, un tumore, si sia ripresentata.

Emma Marrone si ferma

Emma Marrone si ferma, costretta lontano dal palcoscenico per un non meglio precisato “problema di salute”.

È stata la stessa artista ad annunciarlo ai suoi follower, con un post che ha generato un fisiologico strascico di apprensione.

“La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani“. È la citazione di John Lennon che domina il suo profilo Instagram in un 20 settembre che, per i fan di Emma, ha il sapore della paura.

La cantante era inserita nella scaletta del concerto a Malta, in programma il prossimo 4 ottobre, in occasione dell’evento di Radio Italia insieme ad altri grandi nomi della musica, ma l’appuntamento è sfumato.

Il messaggio: “Ho un problema di salute”

“Succede.

Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato“. Inizia così il post di Emma Marrone, per annunciare il suo congedo dalla musica.

Dal prossimo 23 settembre dovrà fermarsi per un problema di salute di cui non sono state rese note natura ed entità, ma tanto basta a suscitare un moto di terrore nei fan.

“Non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione (…). Vi prometto che tornerò più forte di prima!

Ci sono troppe cose belle da vivere insieme.

Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!

La cantante non ha mai nascosto al suo pubblico alcune pagine buie della sua esistenza, compresa la passata lotta al tumore che ora torna, inevitabilmente, tra le peggiori ipotesi di chi aspetta di sapere di più.

