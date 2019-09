Laura Freddi è stata ospite del salotto di Vieni di me. Dopo una prima chiacchierata con Caterina Balivo sulla sua vita, entrambe si sono trovate sorprese da una bella telefonata: alla cornetta c’era Ambra Angiolini.ù

La storia con Bonolis

Molti ricordano la sua storia d’amore, risalente ormai a diversi anni fa, con Paolo Bonolis: “Storia bella, vera, ci rispettiamo. Il pubblico si è affezionato molto alla nostra storia” ha raccontato. “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?‘”, spiega ridendo. “Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi“, ha spiegato.

Ambra a sorpresa

Tra lo stupore generale è arrivata poi la voce di Ambra Angiolini. Le tre si conoscono da tanto, soprattutto dai tempi di Non è la Rai. Laura Freddi, in particolare, sembra veramente contenta della piccola “comparsata” della sua amica. Mentre Caterina Balivo coglie l’occasione di invitarla in trasmissione. “Sei bellissima, sei una meraviglia della natura ed io sono solo felice di averti ritrovata. Oggi ho trovato due amiche: una per la quale devo cantare T’appartengo e una con la quale devo bere un caffè. Io sono già felice“, dice la Angiolini emozionando tutti.

