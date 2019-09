20 milioni di dollari per mettere incinta Madonna: è la sintesi del contenuto shock di un’intervista rilasciata al programma radio americano The breakfast club dal campione Nba Dennis Rodman, con cui la star ebbe una relazione – fugace e super osservata – nel 1994. La clamorosa rivelazione dell’ex stella del basket mondiale si abbatte come uno tsunami sull’immagine della diva del pop, che lo avrebbe ‘ingaggiato’ per dargli un figlio dietro lauto compenso. Ma non è la sola affermazione che scotta.

Il sospetto di una gravidanza “a pagamento”

Dennis Rodman è un fiume in piena di rivelazioni sconcertanti su Madonna, con cui ebbe una relazione nel 1994.

5 volte campione Nba, una carriera di successi nella galassia iridata del basket che conta e quell’affaire con la popstar che torna a scuotere le cronache rosa: è così che si è presentato ai microfoni della trasmissione radio The breakfast club, a 25 anni di distanza dalla liaison che scatenò i pettegolezzi di mezzo mondo.

E gli effetti collaterali delle sue parole potrebbero essere soltanto il minore dei problemi. All’ombra del suo racconto, infatti, si staglia il sospetto che la cantante possa aver usato con altri la “strategia” di convincimento che avrebbe messo in atto durante la loro love story.

Ed è qui che si insinua lo spettro sinistro di un’altra questione: Madonna ha fatto la stessa richiesta al successivo compagno, Carlos Leon, finendo per ottenere il suo scopo?

Si parla di una “gravidanza a pagamento” in piena regola, al momento senza commenti da parte della diretta interessata. A detta di Rodman, la Ciccone gli avrebbe proposto un compenso record per darle un figlio: “Mi offrì 20 milioni di dollari per metterla incinta“.

Madonna e Dennis Rodman

La storia d’amore tra la popstar e il campione Nba, ex stella indiscussa dei Chicago Bulls, è datata 1994 e si sarebbe spenta nel volgere di pochissimi mesi.

Rodman, oggi 58enne, si sarebbe tolto un sassolino dalla scarpa – dal potenziale peso di un macigno per la ex – rivelando la scottante offerta che avrebbe ricevuto dall’allora compagna.

A suo dire, non sarebbe il solo ad aver ricevuto la proposta da capogiro: tra le cronache rosa avanza il sospetto su Carlos Leon, padre della primogenita Lourdes Maria. Fu una gravidanza concordata con annesso compenso?

“Una volta – ha aggiunto Rodman – mi ha chiamato per dirmi che stava ovulando. Lei era a New York, a casa sua, io in un casinò di Las Vegas a giocare a dadi. Le ho detto che sarei arrivato: ha mandato un aereo a prendermi all’aeroporto, sono andato a casa sua, ho fatto quello che dovevo e sono tornato a Las Vegas a giocare “.

*immagine in alto: fonte/Instagram Madonna, dimensioni modificate