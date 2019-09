Maurizio Mattioli è tornato ospite del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. Davanti ad una sconcertata presentatrice, l’attore ha fatto una rivelazione inaspettata riguardante la sua vita privata.

La rivelazione inaspettata ad Eleonora Daniele

Una confessione che nessuno si aspettava nel salotto mattutino di Storie Italiane. Infatti, l’attore Maurizio Mattioli è stato intervistato da Eleonora Daniele e ha affermato di non essere più solo, dopo la morte della moglie: “In questo momento sono un po’ meno solo, qualche cosa può succedere, dopo tanti anni”. Ci sarebbe qualcuno, quindi, accanto all’attore che però frena: “Ne parlerò in maniera più completa quando sarà il momento, è una persona che mi vuole molto bene e non so come fa, ora che sono vecchio e brontolone“.

L’attore chiude dicendo che è una donna molto paziente una grande paziente.

L’attore ha confessato di conoscere questa persona da qualche anno e di averla rivista a una cena d’amici. Non sarebbe una donna dello spettacolo. La rivelazione di Mattioli ha colpito moltissimo la Daniele che ha affermato stupita: “C’è davvero qualcuno vicino a te? È un sì questo? Mi stai dando una notizia meravigliosa. Non lo sapevo nemmeno io”.

Il ricordo della moglie

A Storie Italiane, Maurizio Mattioli ha ricordato anche la moglie scomparsa un po’ di tempo fa.

Ha detto come fosse una donna importante, di cultura. E’ stata lei a fargli capire l’importanza dello studio per il lavoro: “Mi aveva fatto capire che l’attore era una vero e proprio mestiere, e non un hobby. Prego più volte al giorno pensando a lei”.

L’intervista all’attore ha toccato anche altri temi. Infatti, si è parlato di Franco Califano, della loro amicizia e quando in studio passa la canzone Tutto il resto è noia, è lo stesso Mattioli ad intonarla. Mattioli ricorda: “Io incontrai Franco durante una performance teatrale di tanti anni fa e lì cominciò la nostra amicizia, abitavamo vicini poi”.

Tanti ricordi che hanno toccato sia la Daniele che lo stesso Mattioli.