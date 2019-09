Nella notte di giovedì a Washington D.C., negli Stati Uniti, qualcuno ha sparato ferendo 5 persone e una è morta.

Sparatoria a Washington

La sparatoria sarebbe avvenuta nel cortile di un edificio che si trova a 3 km circa dalla Casa Bianca. A Washington erano le 22 ora locale, mentre in Italia erano le 4 del mattino. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, due sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita.

Non risultano esserci stati arresti e per il momento anche sui motivi della sparatoria non si hanno novità. Tutte le strade intorno all’area della sparatoria sono state chiuse.

