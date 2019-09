A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Andrea Damante è pronto a rispondere alle accuse dell’ex Giulia De Lellis. La ragazza ha recentemente pubblicato un libro, Le corna stanno bene su tutto, in cui ha raccontato come ha scoperto il tradimento dell’ex tronista e dj. Oggi Andrea è in studio a Verissimo per raccontare la sua verità.

“Ammetto di averla tradita”

Le prime parole spese da Andrea Damante sono rivolte al libro scritto e recentemente pubblicato dalla ex Giulia De Lellis tutto incentrato sul tradimento: “Secondo me si è parlato in maniera sbagliata di questo libro. Non mi ha dato fastidio, mi ha dato fastidio solo che durante questo lancio è venuta fuori qualche frase che non c’entrava.

Per il resto non sono mai stato uno che è andato contro le sue decisioni, né ho mai fatto polemiche”. Damante, durante l’intervista di Silvia Toffanin, ammette nuovamente di aver tradito Giulia: “Ammetto di averla tradita. Non ci siamo lasciati per le corna, ma perché nell’ultimo periodo non andavamo più d’accordo”.

“Ho ceduto alle tentazioni”

La verità di Andrea Damante prosegue sul filo delle confessioni: “Non so cosa Giulia abbia letto, forse dei messaggi o dei commenti con un amico, ma non ricordo se parlavo di lei o se stavo con qualcun’altra.

E da lì lei ha intuito che l’ho tradita”. Il motivo del tradimento è semplice e Damante lo dichiara con grande tranquillità: “L’ho tradita perché ho ceduto alle tentazioni, queste cose sono successe in un momento in cui avevo tantissime tentazioni. Le cose tra me e lei non andavano, non c’era più quel trasporto. Io da una parte me ne sono pentito però non l’avevo mai fatto prima e ho imparato un sacco di cose passando da questo tradimento”.

“C’è un sentimento che ci lega”

Il sentimento che lo lega alla De Lellis è però ancora troppo forte, come testimoniano le parole dell’ex tronista: “La storia tra me e Giulia è stata molto forte e secondo me c’è ancora un sentimento che ci lega.

La gente si è affezionata tanti a noi, Uomini e donne ci ha seguito tanto perché questo sentimento lo trasmettevamo. Io non sono ancora innamorato di lei però sicuro ad oggi è la donna più importante della mia vita. Mi sono sentito una m***a, tornassi indietro non lo rifarei mai perché ci sono stato malissimo, forse più male di lei. Lei ha avuto la forza di rifidanzarsi 2 o 3 volte, io continuo a rimanere da solo perché sono ancora attaccato a lei”.