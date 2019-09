CESENA- È stata travolta da un treno merci la scorsa notte, intorno alle 4.30, una ragazzina di 13 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato sui binari a circa un 1 chilometro dalla stazione di Cesena Nord.

Tra le ipotesi più accreditate quella del suicidio. La ragazzina, infatti, avrebbe compiuto il gesto volontario, dopo l’ennesima lite con i suoi genitori. Ad avvalorare questa tesi un bigliettino che la 13enne avrebbe scritto di suo pugno, prima di lasciare l’abitazione.

Il motivo delle liti

Nonostante la tempestività del conducente nel chiamare i soccorsi, la ragazza sarebbe morta sul colpo, dopo essersi, probabilmente, lanciata sotto il vagone in corsa.

Pochi dubbi ci sono sulla volontà del gesto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti e pare che gli scontri tra la ragazzina e i suoi genitori fossero diventati sempre più frequenti. Dietro le liti continue pare ci fosse un insoluto diverbio, causato dalle serate che la 13enne trascorreva fuori casa fino a notte fonda. Non si conoscono tuttavia i dettagli delle ultime ore della giovane prima che si compisse la tragedia.

Traffico ferroviario sospeso

Dopo i fatti di questa notte la circolazione ferroviaria sulla line Bologna-Ancona è stata sospesa, per il tempo necessario alle autorità giudiziari di effettuare i rilievi previsti dalla legge in questi casi.

Il traffico ha ripreso questa mattina intorno alle 7. Le ripercussioni sono state pesanti sulla viabilità dei tragitti per Milano, Lecce, Venezia, Taranto e Pescara. Si sono registrati ritardi ma anche parziali cancellazioni, tanto per regionali che per interregionali. Si è tornati alla normalità intorno alle 9.30 della mattina.

Ai ritardi sulla rete ferroviaria dell’Emilia Romagna si registrano quelli sulla rete ligure. Anche sulla linea Genova-La Spezia, questa mattina è stato ritrovato il cadavere di una donna di 29 anni. Secondo le prime ricostruzioni, in questo caso, la giovane di ritorno da una discoteca sarebbe stata investita intorno alle 5.30 di questa notte.