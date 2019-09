Anche il mondo dello sport fa il suo ingresso questo pomeriggio nello studio di Verissimo. La campionessa della pallavolo italiana Francesca Piccinini si concede infatti ad un’intervista della padrona di casa Silvia Toffanin. La sportiva ripercorre con i ricordi la sua vita, la sua carriera e i suoi successi ed annuncia il ritiro dalla pallavolo.

Francesca Piccinini annuncia il ritiro

Visibilmente emozionata e con le mani tremolanti, Francesca Piccinini fa il suo ingresso a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La pallavolista in un video ha ripercorso tutta la sua storia: “Una storia lunga, un sogno che ho vissuto per così tanti anni“.

Ma la rivelazione shock è dietro l’angolo e lo sgomento in studio è tangibile: “Tra poco inizia il campionato però sono qua per annunciare che non giocherò più e mi ritirerò dai campi di gioco. I calciatori appendono le scarpette al chiodo, io le ginocchiere. Ecco perché sono così emozionata: credo sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e di iniziare una vita nuova. Penso che a 40 anni sia arrivato il momento giusto: esco da vincente perché due mesi fa ho vinto la mia settima coppa dei campioni“.

“Mi mancherà tutto“

Il mondo della pallavolo perde così una delle sue esponenti più illustre, amate e vincenti.

Francesca Piccinini abbandona la sua passione che le ha regalato immense gioie e soddisfazioni ed una carriera con i fiocchi. Nonostante ciò la nostalgia negli occhi e nelle parole della sportiva è evidente: “Mi mancheranno il campo, le partite, la preparazione per certi traguardi importanti, però penso sia giusto così. Ogni tanto serve cambiare e fare delle scelte importanti nella propria vita. La pallavolo è veramente uno sport bellissimo, mi ha dato la possibilità di conoscere tante gente e di essere la donna che sono oggi. Sono orgogliosa della donna che sono“.

Il futuro della ormai ex pallavolista è ancora in dubbio, ma con qualche certezza in più: “Domani passerò una domenica diversa, molto più rilassata. Non starò con le mani in mano, mi allenerò perché il mio organismo e il mio sangue hanno bisogno che io faccia sport. Far crescere le bambine mi piacerebbe, facendo l’allenatrice“.