Meghan Markle e il principe Harry sono volati a Roma per partecipare al matrimonio della loro amica in comune Misha Nonoo. I Duchi sarebbero arrivati giovedì nella Capitale con un volo di linea. Il matrimonio della stilista si è tenuto ieri, venerdì 20 settembre, in una location da favola.

Meghan e Harry al matrimonio della stilista

Sarebbero arrivati a Roma giovedì 19 settembre, i Duchi di Sussex, con un volo di linea e non privato, come riporta People. Meghan Markle e il principe Harry si trovano nella Capitale per celebrare il matrimonio dell’amica stilista Misha Nonoo. Il loro arrivo alla cerimonia, tenutasi ieri a Villa Aurelia, sul Gianicolo, è stato ripreso dalla stampa nazionale e internazionale.

Harry si è presentato in frac e la consorte con un abito lungo di Valentino, nero velato.

Nozze con invitati d’eccezione

Al matrimonio della stilista e del multimilionario Michael Hess c’erano 200 invitati. Tra questi, alcuni nomi celebri di personaggi del mondo dello spettacolo ma anche dei circoli reali: Katy Perry con il promesso sposo Orlando Bloom, Ivanka Trump con il marito Jared Kushner, e anche le principesse Beatrice ed Eugenie, le cugine di Harry e William.

L’abito della sposa

Per quanto riguarda il vestito della sposa, ancora non vi è alcuna foto pubblica, ma People ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Misha Nonoo.

La stilista aveva fatto sapere di aver disegnato lei stessa l’abito (in realtà erano due). Ha affermato: “È stato davvero difficile. Quando progetto un abito di solito penso a tutte le donne. Quando, però, devi pensare solo a te stessa e a un’occasione speciale, è diverso“. Poi ha aggiunto: “Ovviamente vuoi che tuo marito pensi che tu sia bella e che anche le rispettive famiglie lo pensino; per il resto puoi fare quello che vuoi, puoi avere maniche corte, maniche lunghe, collo alto, collo basso, schiena scollata“.

E ha concluso: “Tutto questo rende molto più impegnativa la realizzazione. Mi ci è voluto un po’ per arrivare a quello definitivo. Inizialmente avevo alcune idee. Sapevo che volevo che fosse tradizionale. Quindi ho optato per due abiti!“.

L’amica in comune che li avrebbe fatti incontrare

Misha Nonoo è una nota stilista americana, da sempre molto amica con Meghan Markle. La fashion designer è nata in Bahrain da padre iracheno e madre inglese. Ha vissuto a Londra, Parigi e poi si è stabilita a New York; per la Duchessa di Sussex ha disegnato diversi abiti. Fino al 2016 è stata sposata con Alexander Gilkes, uomo d’affari britannico e presidente di Paddle8, una casa d’aste. Gilkes è uno dei più cari amici del principe Harry. Sarebbe stata proprio la Nonoo a far incontrare la coppia reale, anche se i Duchi non hanno mai rivelato il nome dell’amica in comune che li avrebbe presentati.

Di certo c’è che la stilista era presente all’addio al nubilato di Meghan Markle, al matrimonio reale nel giugno del 2018 e anche al baby shower in vista della nascita del piccolo Archie. Inoltre, le due amiche hanno collaborato da poco per realizzare degli abiti per la Ong Smart Works.