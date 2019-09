Appuntamento con Verissimo su Canale 5: un sabato pomeriggio ricco di racconti, interviste ed emozioni. Fra gli ospiti di oggi la conduttrice Adriana Volpe, che confessa di non attraversare attualmente un periodo soddisfacente e positivo a livello professionale.

“Mi ha cambiato diventare mamma“

Adriana Volpe si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin nell’appuntamento del sabato con il talk dei sentimenti. La conduttrice inizialmente esprime con il sorriso stampato in volto tutta la sua felicità per essere mamma e confessa, riferendosi alla figlia: “Mi ha cambiato tanto diventare mamma. Cerco di vedere il mondo con i suoi occhi perché sono occhi puri.

Guardano il mondo con quel senso di meraviglia e di stupore. Quando facevo I fatti vostri è stato un momento di privilegio perché riuscivo a conciliare il mio momento di mamma con il lavoro“.

Il rapporto burrascoso con Magalli

Dalla famiglia si passa poi alla nota dolente che negli ultimi anni l’ha fatta da padrona in relazione alla carriera professionale della conduttrice. Silvia Toffanin senza mezzi termini introduce il tema Giancarlo Magalli, con cui Adriana Volpe ha rotto i rapporto di lavoro nel 2017. La diretta interessata racconta come mai questo rapporto si sia spezzato: “Ci sono stati vari momenti in cui ho sofferto.

Ho sofferto nel 2017 quando il mio collega Magalli ha rotto i rapporti e mi ha offesa, non solo in trasmissione ma anche sui social, in maniera pesante. Ho lavorato bene con tante persone e sono cresciuta con Giancarlo, pensavo fosse una persona meravigliosa con la quale poter lavorare. In realtà la mia esperienza alla fine non ha cavalcato quell’onda: probabilmente non gli sono mai stata simpatica. Penso però che il rispetto dovuto a tutti“.

“Il web non cancella niente“

Gli attriti tra la Volpe e Magalli, comunque, sono proseguiti di anno in anno: “Ogni anno era sempre peggio.

Lui ha sempre cambiato le sue colleghe e forse perché ama che il programma si identifichi con lui e che il contorno debba cambiare. Ha sofferto di dover condividere gli spazi“. Poi un pensiero ai social e in particolare agli insulti che l’ormai ex collega de I Fatti Vostri le aveva gratuitamente attribuito: “Mia figlia ha 8 anni e tra poco navigherà in maniera autonoma su Internet. Quando farà ricerche su mamma, uscirà questo: il web non cancella niente. E quindi si farà domande. Da queste offese ho capito che dovevo reagire, ho dovuto dimostrare e cercare di essere portavoce non solo della mia situazione ma di tutte quelle persone che vengono insultate e non hanno il modo di far sentire la propria voce“.