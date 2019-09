Il mondo della musica è pronto a fare il suo ingresso nello studio di Domenica In: ospite di Mara Venier la cantante Elodie. La ragazza, tutta energia ed esplosività, è reduce dal successo del suo singolo estivo Margarita in coppia con il rapper Marracash. Una coppia a livello artistico ma anche a livello sentimentale, come racconta la ragazza. Ma la presenza in studio di Elodie è anche l’occasione per mandare un messaggio d’affetto ad Emma Marrone, affetta da una malattia.

In studio Elodie

In studio a Domenica In la cantante Elodie è ospite di Mara Venier in questo secondo appuntamento del programma di Rai 1.

L’artista, visibilmente emozionata, ha ripercorso le tappe della sua carriera dalla vittoria al talent di Maria De Filippi Amici al recente successo del suo tormentone estivo Margarita. A proposito della De Filippi, Elodie ha speso parole al miele per colei che l’ha scoperta musicalmente: “Maria è la prima persona che ha creduto in me e spero ogni giorno di renderla sempre più orgogliosa“.

“Emma è una donna forte“

La presenza di Elodie in studio è anche l’occasione per mandare un forte messaggio di speranza e vicinanza verso la collega Emma Marrone, che ha momentaneamente lasciato la musica per sottoporsi alle cure per una malattia.

La cantante di Margarita ha raccontato di aver provato a contattare la collega in questi giorno e si augura che da questa brutta malattia possa uscirne più forte di prima: “Emma è una donna forte e sono convinta che ne uscirà più forte. Le ho mandato un messaggio in questi giorni e spero di rivederla presto“. L’intervista si chiude con il capitolo amore. Elodie ad oggi è fidanzata con il collega rapper Marracash, con il quale ha collaborato questa estate proprio per Margarita: “Sono innamorata di Marracash, ci vogliamo molto bene e ci stiamo conoscendo, lo stimo molto“.

E su eventuali progetti futuri dichiara: “Ho lavorato molto in studio. Sto cercando di capire cose nuove, con maggiore freschezza“.