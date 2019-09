A Domenica Live entra in scena una Francesca De André più scatenata che mai. Ospite di Barbara D’Urso, la ragazza ne ha per tutti: rifiuta veemente il tentativo di riavvicinamento del padre e ammette di essersi allontanata dalla sorella, considerata incoerente.

Francesca De André risponde al padre

A Domenica Live entrano in studio Francesca De André e il fidanzato Giorgio, con il quale si è rimessa insieme dopo aver rotto i rapporti con Gennaro Lillio, conosciuto nella Casa del Grande Fratello. In studio la ragazza risponde al post del padre Cristiano, con il quale è in lite da anni, che avrebbe teso la sua mano verso la figlia per riappacificarsi con lei.

Un atteggiamento che Francesca ha così descritto: “Innanzitutto se un padre vuole deporre le armi e rincontrarmi non fa un post su Facebook. Poi casualmente sempre ad agosto, quando i tuoi programmi finiscono, lui si fa vivo e fa ste scenettine. Queste per me sono tutte c*****e. Non mi ha chiamato, non mi ha mandato un messaggio: sono pantomime mediatiche. Lui vuole sempre passare per il padre pulito e per la personcina carina, che non è. Se poi devi deporre le armi, le armi si depongono a fatti, non a quaquaraqua su Facebook.

Devi ritirare tutte le querele e devi dimostrare i fatti“.

Rapporti congelati fra le sorelle De André

Ma Francesca De André ne ha per tutti. Dopo aver rifiutato la mano tesa dal padre nei suoi confronti, la ragazza è attualmente ai ferri corti anche con la sorella Fabrizia. Non solo per non averla difesa a dovere mentre lei era nella Casa del Grande Fratello ma anche perché pare essersi riavvicinata al padre: un comportamento a detta di Francesca incoerente. Il suo sfogo è eloquente: “Quante volte mia sorella ha fatto la bandierina andando di qua e di là?

Lei ha sempre fatto così. Evidentemente questa estate che i programmi sono finiti, lei ha scroccato una vacanza a papà e si è riavvicinato a lui. Poi sicuro si riallontaneranno, perché lei è fatta così e ha sempre fatto così. Poi lei non mi aveva neanche chiesto di andare in vacanza con loro“. Uno sfogo che contribuisce a rendere ancora più tesa una situazione familiare già precaria.