Appuntamento domenicale con la seconda puntata di Domenica In, programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Fra gli ospiti in studio quest’oggi l’icona del cinema italiano Gina Lollobrigida, che si racconta alla padrona di casa fra carriera professionale e vita privata.

Un passato di violenza

Una Gina Lollobrigida più intima e fragile che mai si racconta a Domenica In nell’intervista di Mara Venier. La celebre attrice ripercorre con i ricordi il suo passato, focalizzandosi sulle sue sofferenze d’amore e in particolare sulle violenze subite. Ecco la sua toccante testimonianza: “Avevo avuto un’esperienza negativa e me la sono portata dietro, e volevo una vita normale.

L’uomo che mi aveva usato violenza era fidanzato, allora mi sono allontanata. Ho sofferto per due anni perché non riuscivo a dimenticarlo, era il mio primo vero amore“.

Il caso Piazzolla

Per un passato di sofferenze, c’è ad oggi un presente diverso per Gina Lollobrigida. In studio l’attrice viene affiancata dal suo manager, Andrea Piazzolla, attualmente sotto processo per circonvenzione d’incapace: il giovane avrebbe sottratto alla sua assistita moltissimi soldi in pochi anni ed è stato denunciato proprio da alcuni familiari della donna. La Lollobrigida però non sembra convinta di questa malefatta e spende parole d’affetto per il ragazzo: “Lui è come un figlio.

C’è un affetto sincero e vero, mi è stato vicino e mi ha difeso per tutto il tempo, come un figlio“. L’ex manager Piazzolla ha voluto rendere chiara la sua posizione attuale sul processo cui è sottoposto: “Ci sono state delle indagini, il pubblico ministero le ha concluse e ha chiesto l’udienza preliminare, in cui il giudice deciderà se rinvierà a giudizio oppure no. Gina non è una bambina e io ho tutto rispetto del tempo in cui viviamo“.

“Dei miei soldi faccio quello che voglio“

Sul polverone che si è scatenato su Andrea Piazzolla e sul caso giudiziario di cui è protagonista, Gina Lollobrigida non ha dubbi.

Infatti, secondo l’attrice, l’amministrazione dei soldi che ha guadagnato in carriera spetta a lei, non ai suoi figli, con i quali non è in buoni rapporti da anni ormai. Ecco le sue parole: “Io dei miei soldi faccio quello che voglio: non li ho rubati e ho lavorato tutta la vita. E lavoro ancora, non posso stare senza lavorare perché per me vivere è lavorare. Io continuo a vivere e fare quello che voglio perché è nel mio diritto. Non c’è nessuno che mi può dire quello che devo fare“.