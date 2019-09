Jasmine Carrisi, 18 anni, è ospite insieme alla madre Loredana Lecciso di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. La figlia di Albano Carrisi è stata accusata di essersi fatta qualche ritocchino e addirittura correva il gossip che la voleva incinta. Jasmine fa chiarezza sulle molte voci su di lei, una vera e propria influencer su Instagram.

Jasmine Carrisi risponde sulla storia con il figlio di Biagio Antonacci

Sulla gravidanza, Jasmine ironizza, “Magari avrò messo su qualche chilo“, mentre sulla presunta relazione con il figlio di Biagio Antonacci dichiara che si tratta di un semplice amico. Queste le sue parole sul presunto flirt poi immediatamente smentito: “Con Giovanni siamo amici, abbiamo postato una foto insieme.

Non pensavo ci sarebbe stato questo putiferio. Non c’è nulla da nascondere, comunque“. E, in merito alle dichiarazioni di Romina Power sui vaccini, Loredana Lecciso interviene: “Io lascio parlare gli specialisti. I miei figli sono vaccinati, ma non mi permetto di entrare nell’argomento“.

Il regalo di papà Albano

Ma Jasmine, fra le varie passioni che la caratterizzano, coltiva anche un grande amore per gli animali, a tal punto da chiedere al padre Albano di poter avere un volpino, un sogno che coltiva da anni. Ed eccola accontentata.

A Domenica Live la ragazza riceve la sorpresa tanto desiderata, un cucciolo di volpino che la zia le consegna in dono mentre sono in collegamento con la trasmissione proprio dalla cameretta della giovane influencer. Un regalo che aspettava da tempo e che ha suscitato in lei grande gioia e contentezza. La ragazza è poi entrata in studio insieme alla zia per mostrare a Barbarella, a mamma Loredana e al pubblico il suo nuovo cucciolo. Con un sorriso stampato in volto e la classica spensieratezza che appartiene ad una giovane ragazza di 18 anni.