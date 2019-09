Un bambino, denutrito, di nemmeno due anni, figlio di una coppia di vegani, è finito in ospedale a Nuoro. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Non è la prima volta che arriva una notizia del genere; sempre più spesso si sente e si legge di bambini “costretti” a seguire le diete dei genitori.

Le condizioni del bambino denutrito

Una coppia di genitori vegani, residenti a Nuoro, nei giorni scorsi ha portato il proprio bambino, di nemmeno due anni, in ospedale. I genitori erano preoccupati perché il figlio era debole e svogliato, si legge su L’Unione Sarda. Dal pronto soccorso dell’ospedale San Francesco, il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Pediatria per un avanzato stato di denutrizione.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma non è in pericolo di vita, la notizia è stata confermata dalla dirigenza sanitaria dell’asso all’Ansa. I medici hanno subito ordinato delle analisi ematologiche, che hanno escluso malattie o batteri. La diagnosi è solo una: il bambino è denutrito.

Le prime cure

Adesso il piccolo sta ricevendo le prime cure del caso. Grazia Catina, la direttrice dell’Assl di Nuoro, ha detto all’Ansa: “Ci occupiamo delle problematiche alimentari che riguardano i bambini con grande attenzione“.

E ha continuato: “Le strutture dell’Assl assicurano la presa in cura con approccio specialistico che si avvale di collaborazioni multidisciplinari e multiprofessionali, per tutelare e promuovere la salute dei bambini e delle loro famiglie“.

La dieta dei genitori vegani

I risultati delle analisi ematologiche hanno, quindi, escluso malattie ma evidenziato lo stato di denutrizione. Adesso bisognerà accertare le cause del deperimento del piccolo. Potrebbe essere stato sottoposto a una dieta povera di proteine, fondamentali, invece, per la sua età, oppure potrebbe trattarsi di un problema genetico. Su La Nuova Sardegna si legge che il bambino è tenuto sotto controllo giorno e notte e al suo capezzale ci sono i genitori.

Grazie alle prime cure ricevute in ospedale le sue condizioni starebbero migliorando e, una volta ripresosi, i medici avrebbero deciso di impostare un piano alimentare adeguato. In questa dieta, appropriata per la crescita e lo sviluppo del bimbo, i dottori nuoresi contano di coinvolgere anche i genitori.