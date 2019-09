Dopo ore di apprensione, purtroppo la speranza si è spenta. Il ragazzo di Eboli di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio sui monti fra Salerno e Avellino è stato ritrovato morto. Il giovane, assieme ad altri due amici, si trovava sul monte Accellica per compiere un’escursione. Qualcosa però è andato storto ed è scomparso. Le ricerche son partite subito, ma si son concluse rapidamente. Oggi, intorno alle 14.30, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha trovato il suo cadavere.

La separazione, la scomparsa e la ricerca

A quanto pare, i tre amici si sarebbero a un certo punto separati durante l’escursione, che doveva concludersi sulla cima del monte.

Non riuscendo più a ritrovarlo né ad avere sue notizie, gli altri due hanno dato l’allarme. Le ricerche del giovane di Eboli son scattate immediatamente. Anche durante la notte si è continuato a perlustrare l’area, grazie anche all’ausilio dell’Aeronautica Militare. Questa mattina hanno poi contribuito alla ricerca il 6° reparto volo della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. L’impegno, la celerità e la professionalità delle forze in campo non sono però bastate, purtroppo. Quando questo pomeriggio i soccorsi hanno trovato il corpo del giovane, era ormai già troppo tardi.

Un mese dopo la morte dell’escursionista francese

Il Soccorso Alpino e Speleologico, raccogliendo le testimonianze dei due amici, afferma che il giovane aveva espresso l’intenzione di attraversare la cresta da sud a nord.

Questo il motivo per cui si sarebbe separato dagli amici, e finendo però disperso quasi subito. Ancora da chiarire invece le cause del decesso. Al momento, non sono trapelati dettagli circa le condizioni del cadavere. Che sia stato un malore improvviso o che possa esser scivolato ed essersi ferito gravemente, non si sa. Le motivazioni che hanno portato a questo triste epilogo sono purtroppo ancora avvolte dal mistero e dall’incertezza.

L’autopsia darà sicuramente delle risposte. Un’altra giovane vita tragicamente persa durante un’escursione fra i monti campani, come già un mese fa quella dello studente ed escursionista francese Simon Gautier.