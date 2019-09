Emma Marrone è stata costretta a prendersi una pausa dalla musica a causa di un problema di salute e negli ultimi giorni non si è parlato d’altro. Un’ondata di affetto, solidarietà, vicinanza si è abbattuta sulla cantante salentina con auguri di pronta guarigione arrivati in diretta su ogni rete e da tantissimi account social. Su Twitter, Emma Marrone è stato uno degli argomenti più discussi della settimana; su Instagram si sono moltiplicati immagini e video tributi. Una mole di messaggi tale da aver “costretto” la cantante a rompere il silenzio attraverso un post semplice ma sincero: “Grazie per tutto l’amore”. Ma i social, purtroppo, non sono solo affetto ed empatia.

Anche in questo caso, il sottobosco di hater non si è fatto attendere. Ma Emma ha tanti nomi di spicco pronti a difenderla.

I commenti degli hater

Emma ha sempre preso posizioni chiare e nette rispetto ad alcune vicende politiche e di stretta attualità. Una scelta certamente non “comoda”, ma autentica, che le è valsa parecchi nemici. Qualcuno di questi, persino in un momento così delicato, ha deciso di dedicarle parole spiacevoli. La colpa di Emma? Quella di essersi schierata a favore dell’apertura dei porti durante un concerto. Noi scegliamo di non dare ulteriore spazio agli “odiatori”, ma ci concentriamo su uno dei nomi più importanti dello spettacolo italiano sceso in pubblica piazza per difendere la sua artista.

Emma Marrone sul palco dell’Ariston nel 2015 – Fonte: Rai

La difesa di Muccino

A prendere le difese di Emma è stato il regista Gabriele Muccino che, di fronte alla violenza di alcune frasi, ha scritto su Twitter: “Insultate me, uomini con il cuore pieno di vermi”. Muccino ed Emma hanno lavorato sullo stesso set. Il regista italiano ha tenuto a battesimo la Emma attrice che sarà una delle protagoniste de I migliori anni, film di San Valentino in uscita il prossimo 13 febbraio.

La cantante – che ha detta del regista si è cimentata in una splendida prova – è anche appena uscita col nuovo singolo firmato da Vasco Rossi, Io sono Bella. Ma promozioni ed eventi sono solo rimandati.