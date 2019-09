Laura Pausini ha sempre parole di folle amore e passionalità per il suo compagno (sul palco e nella vita) Paolo Carta.

L’ultima occasione l’ha avuta 3 giorni fa, quando ha pubblicato una foto di lei con, a corollario, alcuni versi di una sua canzone dedicati proprio al compagno.

Il testo di Ogni colore al cielo

Sono parole molto passionali quelle per Paolo Carta: “Per te mi spoglierei col gesto più segreto… con l’intima certezza che ora siamo in due”. Sono parole di Ogni colore al cielo, una canzone le cui musiche sono state pensate in coppia ed a cui poi lei ha aggiunto i testi.

Il post di Instagram continua così: “Ho scritto questo testo per Paolo, sulla musica che abbiamo creato insieme in riva al mare nel 2008. Poi l’abbiamo registrata per il disco #PrimaveraInAnticipo. Quale canzone mia avete dedicato alla persona che amate?”.

Sono molte le risposte dei follower: in molti rispondono Vivimi, ma è gettonata anche Casomai (la canzone che Laura ha scritto per Paolo) e Lato Destro del Cuore.

Paolo e Laura, insieme dal 2005

Paolo Carta e Laura Pausini stanno insieme dal 2005: all’epoca lui aveva già 3 figli e una moglie, Rebecca. Quest’ultima, peraltro, in alcune occasioni non ha risparmiato critiche alla coppia Pausini-Carta.

Nel 2012, a Di Più, la donna aveva infatti dichiarato: “A lei, Laura Pausini, vengono aperte tutte le strade più semplici… compresa quella di prendersi un uomo sposato. Gli auguro di essere felici, ma sappiamo che qui c’è stata tanta sofferenza”. Sulla questione figli, poi, aveva aggiunto: “Lui ha già tre figli ma non ha il tempo di seguirli perché è sempre preso dalla carriera. E poi ecco che fa un altro figlio perché lei non ne ha avuti”.

