La nonne si divertono tanto, se non di più, dei nipoti. A dimostrarlo è soprattutto Mara Venier che ha già raccontato quanto il nipotino Claudietto ormai l’abbia totalmente conquistata. In un video pubblicato dalla conduttrice, si vede il nipote che prova una nuova moto.

Nonna investita ma divertita

“La vera gioia“, scrive Mara Venier sui social postando un video del piccolo Claudietto che tenta di investirla per gioco. Per la patente, insomma, bisogna ancora attendere, ma sembra che Claudietto abbia una passione per le moto. “Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella… è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso“, aveva raccontato a Chi in una delle prime interviste sul caso.

