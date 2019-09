Questa mattina una tragedia ha colpito la città di Nairobi: una scuola è crollata. Ci sarebbero molti feriti e almeno 7 morti, ma il numero non è ancora ufficiale. Le dinamiche del crollo non sono ancora chiare. I soccorritori stanno scavando tra le macerie, mentre i genitori dei piccoli alunni attendono, in ansia, notizie fuori dall’edificio.

Il crollo della scuola

Stando a quanto riportano le fonti locali come KTN News Kenya, questa mattina intorno alle 6.45 è avvenuto un crollo in una scuola di Nairobi. Gli studenti della Precious Talent Top School si stavano preparando per iniziare le lezioni quando l’edificio è collassato.

Dozzine di alunni sono rimasti intrappolati all’interno. Non è ancora chiaro per quale motivo l’edificio, costruito con legno e lamiera, sia venuto giù. Alcuni quotidiani riportano come probabile causa i lavori in corso presso la rete fognaria che passa vicino all’istituto. Il direttore della scuola, Moses Ndirangu, avrebbe affermato che gli scavi avrebbero indebolito le fondamenta della scuola.

I soccorsi e la disperazione dei genitori

I vigili del fuoco insieme a un gruppo della Croce Rossa sono immediatamente accorsi e sono iniziate le operazioni di salvataggio. Stanno lavorando incessantemente per tirare fuori i bambini da sotto le macerie.

Ad attendere notizie sui propri figli fuori dall’edificio ci sono i genitori in agonia. Il numero dei feriti sarebbe salito in queste ore a 57 e quello dei morti a 7, ma sono dati non ancora ufficiali.

Le parole del segretario della Pubblica Istruzione

Il professore George Magoha, segretario della Pubblica Istruzione nel Gabinetto del Kenya, dal marzo 2019, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da KTN News Kenya. Magoha ha fatto sapere che la scuola rimarrà chiusa tutta la settimana per permettere indagini approfondite sulla tragedia appena accaduta e per mettere in sicurezza ciò che rimane dell’edificio. “Abbiamo chiesto agli studenti di rimanere a casa nei prossimi giorni mentre mettiamo in atto misure adeguate per garantire la loro sicurezza“, ha affermato Magoha.

Il segretario ha anche promesso che si impegnerà con il governo per costruire un nuovo plesso in circa 4 mesi.

Per quanto riguarda la possibile causa del crollo, ha detto: “Secondo la mia umile opinione, qualcuno ha costruito un altro piano sopra una struttura temporanea“. Infine, il professore ha detto che andrà a trovare gli allievi feriti in ospedale per verificare le loro condizioni.

Immagine in evidenza: Le operazioni di soccorso nella scuola di Nairobi. Fonte: ‏Kembarex Rescues/Twitter‏