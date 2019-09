Addio alla tristezza e al rancore: per Alena Seredova e Gigi Buffon è tempo di godersi la ritrovata intesa a suon di sorrisi complici e famiglia. I figli, prima di tutto: è questo il motore della trasformazione di un rapporto che sembrava ormai logoro (in cui non sono mancate frecciatine), ma che per il bene dei ragazzi si è ricomposto a formare un sereno quadretto. Niente di romantico, sia chiaro, ma il settimanale Oggi li ha pizzicati raggianti insieme, come non accadeva da tempo.

Alena Seredova e Gigi Buffon insieme

Insieme, sì, ma solo per pochi istanti e senza dietrologie: Alena Seredova non aveva fatto mistero della ritrovata serenità con il suo ex marito, Gianluigi Buffon, dopo anni di frattura e dopo un amore ormai passato che gli ha regalato la gioia più grande: i figli.

Ed è grazie a loro che hanno ricostruito il rapporto, almeno per quanto concerne il loro adorato ruolo di genitori, raccogliendo – non senza fatica – i cocci di un legame interrotto per volgere ad altri lidi d’amore.

Oggi ha pizzicato la ex coppia a Chieri, mentre Buffon si recava a prendere i piccoli a scuola nel pieno rispetto del suo ‘turno’ per trascorrere alcune ore con loro.

Alena Seredova e Gigi Buffon negli scatti del settimanale Oggi

Altri amori ma un’intesa che funziona

Nonostante entrambi abbiano ormai storie separate – lui con la giornalista Ilaria D’Amico e lei con Alessandro Nasi – Alena Seredova e Gigi Buffon si scambiano grandi sorrisi e raccomandazioni sui figli.

L’intesa funziona, dunque, e sembra essere la strada maestra per non perdersi tra i meandri di una lotta intestina che avrebbe fagocitato affetti e coinvolto anche i loro bambini.

LouisThomas e David Lee hanno 11 e 9 anni e appaiono sereni, tra mamma e papà che non si fanno la guerra ma viaggiano sullo stesso binario per costruire la loro felicità.