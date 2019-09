Luigi Di Maio e Sergio Costa ministri ‘pizzaioli’ per un giorno: è la novità apparsa sul profilo Instagram dell’ex vicepremier e oggi capo del Viminale pentastellato, girato durante il viaggio a New York. L’impasto con cui sono alle prese, per una volta, è quello del piatto italiano per eccellenza, lontani dal rovente clima politico italiano per presenziare all’Assemblea generale Onu. Tra una risata e l’altra, c’è spazio anche per qualche battuta, ma sui social le reazioni avverse non si fanno attendere.

Di Maio e Costa pizzaioli per un giorno

‘Pizzaioli per un giorno’: non è il titolo di un film ma la sintesi della prova che Luigi Di Maio e Sergio Costa hanno ‘sostenuto’ durante la trasferta newyorkese in occasione del vertice Onu.

Per un attimo, smessi i panni istituzionali, hanno indossato il grembiule e si sono improvvisati ‘mastri fornai’ nella famosa pizzeria Sorbillo della Grande Mela.

Ministro degli Esteri e dell’Ambiente sono apparsi visibilmente rilassati e divertiti, e il video della loro ‘impresa’ è stato pubblicato da Di Maio sui social: “La vera pizza napoletana. Speriamo di aver superato la prova“.

“Una volta eri un carabiniere…“, dice Di Maio a Costa, calcando la cornice del singolare sipario con aria ironica: “Però questo è nero, dai, come l’uniforme, ha pure le stellette“, risponde il collega di governo indicando il grembiule da pizzaiolo e scatenando un moto di ilarità intorno.

Le reazioni del web

I due avranno superato la prova? I pareri sui social non sono tutti della stessa linea: accanto ai complimenti di alcuni per la “simpatia e l’umiltà“, non manca occasione per riportare tutto sul piano strettamente ‘interno’ per altri.

“Nooooo questa è bellissima veramente, troppo forti, spettacolare video onore a tutti voi e a chi lavora, la vera forza dell’Italia siete voi, cari saluti a voi e a tutti i lavoratori me compreso”, scrive un utente sul profilo del ministro degli Esteri.

E poi ancora: “Pensavo che mangiasse solo Salvini!!!“, “Sempre con le mani in pasta ….l’importante è …!? Che se magna“.

*immagine in alto: Sergio Costa e Luigi Di Maio – fonte/Instagram Luigi Di Maio, frame video