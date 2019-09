Gessica Notato ha sempre dimostrato il suo amore per gli animali. D’altronde la forza per superare il momento buio dopo l’aggressione gliel’hanno data anche gli animali che addestrava, i leoni marini. Ieri, un immenso dolore ha colpito l’ex miss: il suo cane Ziggy è morto a causa di un “tragico incidente“, come l’ha definito lei stessa.

Ziggy, il chihuahua di Gessica Notaro

L’ex miss, tristemente nota per l’aggressione subita con l’acido dal suo ex fidanzato, ha pubblicato ieri, 23 settembre, un post toccante su Instagram. Il suo chihuahua Ziggy se n’è andato a causa di un incidente e lei ne sta soffrendo molto.

Ha affidato al social network una foto dell’adorato animale insieme a questa didascalia: “Oggi se ne va una colonna portante della mia famiglia. Per via di un tragico incidente“. Si scusa anche con i suoi follower se per un po’ di tempo non sarà attiva: “Scusate in anticipo se non mi sentirete per un po’ ma onestamente è stato un fulmine a ciel sereno e non ho voglia né di fare né di dire niente. Solo che ci mancherà tantissimo averlo qui fisicamente anche se so che il suo spirito e la sua energia rimarranno con noi“. Gessica Notaro ha concluso scrivendo: “Buona nuova vita mio piccolo grande Ziggy.

Per me sei e sarai sempre il chihuahua più bello del mondo“. L’unico hashtag a corredo della didascalia è #persempreilnostropiccolino

Il suo amore per gli animali

La foto del suo cane è stata commentata da più di 500 persone, tra le quali anche diversi personaggi famosi. Jo Squillo, ad esempio, le ha messo dei cuori per farle sentire la propria vicinanza. Elisabetta Canalis le ha scritto: “Mi dispiace tantissimo“. I commenti dei suoi follower sono simili, qualcuno le ha scritto quanto sia dolorosa una perdita del genere, qualcuno che la capisce, tutti sono dispiaciuti.

L’amore di Jessica per gli animali è ben noto. Prima dell’aggressione faceva l’addestratrice di leoni marini, cosa che le ha attirato contro anche molte critiche. L’anno scorso, l’ex miss in un messaggio aveva voluto far sapere che nonostante le bellissime esperienze vissute, il suo rimaneva comunque un percorso doloroso. Probabilmente anche a causa del fatto che ha dovuto abbandonare il suo lavoro, come dimostra un post di qualche giorno fa.

Ricordi di momenti felici

Infine, qualche giorno prima della scomparsa del suo Ziggy, la Notaro aveva pubblicato, sempre su Instagram, delle foto in cui è ritratta prima dell’aggressione. Un altro momento di ricordi dolorosi per l’ex miss che ha scritto: “E poi arrivano queste due foto. Il ricordo di un momento felice e spensierato con i miei amici poco prima che tutto accadesse“. E ha concluso: “Nel cuore il gelo più totale“.

