Lutto per Sara Ricci di Un posto al sole, lo sfogo dell'attrice: "Lavoro di m..."

Parole amare quelle di Sara Ricci che annuncia ai fan la morte del papà. Oltre al dolore della perdita del genitore infatti, l’attrice di Un posto al sole piange il fatto di non aver potuto essere più vicina al padre a causa del lavoro. Un fatto già accaduto in occasione della morte della madre, avvenuta diversi anni fa.

Sara Ricci perde il papà: “Devo fare i conti con la mia coscienza”

C’è grande rimpianto nel cuore di Sara Ricci, dopo la morte del papà, avvenuta ieri a 92 anni. “Con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di …..

m….” scrive l’attrice, inconsolabile per non aver potuto essere più vicina fisicamente al genitore morente. Tutta colpa del suo lavoro: “Oggi sono qui a Roma nella stessa città ma coinvolta in uno stupido provino in inglese …..per una fiction russa” scrive nella didascalia che accompagna uno scatto che la ritrae, felice e sorridente, con il papà.

Una cosa similare era accaduta anche in occasione della morte della madre, 20 anni fa, quando l’attrice si trovava in “un’altra città, sul set di Vivere“.

Rabbia e dolore per Sara Ricci

“Questo lavoro ti dilania, ti allontana dalle persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito” confessa a pugni stretti la donna, molto nota nei panni di Adele Picardi di Un posto al sole.

Poi il dolce aneddoto per ricordare il papà, ricoverato a Roma e operato da poco al cuore: “Aveva promesso di cantare una canzone ad un infermiera …(adorava le.donne) dicendole ‘Oggi non riesco perché mi hanno operato al cuore ma venerdì quando torna a visitarmi le dedico ‘parlami d amore mariu’.’…questo era mio padre .a 92 anni !!!!!”.