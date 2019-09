Malore improvviso per la madre di Lucia Bramieri, costretta a correre in ospedale dopo la puntata di Pomeriggio Cinque. L’ex gieffina ha scelto di condividere una riflessione su quanto accaduto durante la notte, mentre era al fianco della mamma. Immediata la pioggia di commenti dei fan, che le hanno espresso la loro vicinanza in questo difficile momento.

Malore per la madre di Lucia Bramieri

Paura per Lucia Bramieri, che ha dovuto affrontare lo spavento per un malore che ha colpito sua madre. Poche ore prima, il pubblico l’ha vista nel salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque, nella sua ormai consueta veste di opinionista, ma, terminate le riprese, ha ricevuto la pessima notizia.

Ex concorrente del Grande Fratello, volto noto al gossip per le vicende relative alla famiglia del marito, figlio di Gino Bramieri, è diventata una delle ospiti fisse della trasmissione e continua a mietere consensi.

Forte dell’affetto del suo pubblico, ha condiviso su Instagram la sua riflessione sul problema familiare che l’ha tenuta in ospedale per tutta la notte.

Il messaggio dell’ex gieffina

Poche ore dopo la messa in onda della puntata di Pomeriggio Cinque del 24 settembre scorso, Lucia Bramieri si è trovata di fronte a un’emergenza familiare inaspettata.

Sua madre ha avuto un malore ed è stata trasferita in ospedale, dove lei l’ha raggiunta immediatamente.

Per chiarire il motivo della sua assenza temporanea sui social, ha condiviso un post in cui ha raccontato l’accaduto ai follower.

“Questo messaggio è solo per dirvi che la vita è imprevedibile… dal salotto di Barbara d’Urso ad una notte al pronto soccorso per mia mamma.. è tutto un attimo!! Questi sono i veri valori non le chiacchiere di chi parla di valori ma forse non ne conosce nemmeno il significato.. Vi aggiornerò presto.. Scusate l’assenza“.

