Fu un momento particolarmente commovente quello che Marco Maddaloni regalò al pubblico de L’Isola dei Famosi 2019, proprio la stessa edizione che lo ha visto trionfare. Era la finale e il judoka si inginocchiava di fronte alla sua commossa Romina Giamminelli, in gran segreto non più la sua compagna ma sua moglie (con la quale si era sposato con rito civile nel 2015). La coppia si è sposata in segretezza ma gli amici vip non hanno mancato dal partecipare alla cerimonia.

Maddaloni e Giamminelli sposi

C’erano tutti e molti di loro sono stati propri i compagni “isolani” del judoka alle Honduras.

Parliamo ad esempio di Paolo Brosio, di Marina La Rosa, di Luca Vismara: tutti ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2019 che hanno trascorso intere settimane al fianco del judoka sull’isola e che hanno deciso di ritrovarsi insieme per festeggiare il lieto evento che ha reso ufficialmente Marco Maddaloni e Romina Giamminelli marito e moglie.

La segretezza “rotta” dagli invitati

La promessa di matrimoni era avvenuta in prima serata proprio sotto agli occhi della Marcuzzi, particolarmente felice di ospitare nel suo studio un momento così emotivamente forte. A dire il vero, come già sottolineato, la coppia aveva già deciso di congiungersi in comune nel 2015 con il rito civile ma il desiderio di sposarsi era da sempre rimasto, un sogno ad un passo dal divenire realtà.

Sui profili di Maddaloni e della Giamminelli tutto tace a rimarcare il desiderio di mantenere privata la bellissima cerimonia. Qualche foto tuttavia riesce comunque a trapelare dai profili Instagram degli invitati. Luca Vismara ha infatti deciso di pubblicare uno scatto che lo immortala insieme a Paolo Brosio, lo sposo Maddaloni, Aaron Nielsen e Youma Diakite. “Uno di noi naufraghi si è sposato. Avete capito chi?“, scrive Vismara.

A giudicare dagli scatti di Aaron Nielsen sembra che la coppia abbia sorpreso gli invitati con una location da urlo per il loro matrimonio, all’aperto e con vistose e ampie piscine cristalline.

Insomma, un vero matrimonio vip!