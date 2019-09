Serie tv addicted a rapporto! Chi non conosce a memoria la sigla de La Signora in giallo?

Indipendentemente dalla nostra età, tutti abbiamo risolto almeno un caso insieme all’arguta Jessica Fletcher. Sappiate, allora, che è possibile soggiornare nel cottage più famoso della tv. Un posto intriso di misteri, casi da risolvere, ma anche romantico e con vista sull’Oceano.

Cosa fare ad Albion…

Non amate i gialli e preferite affogare i dispiaceri in un buon bicchiere di vino? Nessun problema, al The Albion Village Store potete trovare tutti i vini che cercate. In più, la villetta si trova a pochissima distanza dalla Anderson Valley, una località piena di cantine: allora preparate i bagagli, armatevi di tutto lo spirito investigatore che solo Jessica Fletcher poteva insegnarci e andate a verificare personalmente la bontà dei vini californiani.

Interno Historic Albion Cottage. Fonte/AirBnb

Se i primi due motivi non bastassero e non riuscite a decidere tra una rilassante gita al mare e un’escursione, non preoccupatevi, la Signora in giallo vi aiuterà a risolvere anche questo dilemma.

L’Historic Albion Cottage è stato il set di tutte le riprese esterne della serie tv ed è collocato in una posizione che accontenta tutti. A soli 3 minuti dall’Oceano Pacifico, permette ai turisti il massimo del relax, ma basta fare una chiacchierata con i proprietari di casa per scoprire quali sono le escursioni che fanno al caso vostro.

…e cosa fare nei dintorni

Stanchi di bere, nuotare e fare escursioni? Allora avete 3 buoni motivi per visitare la città di San Francisco oppure Mendocino. Quest’ultimo è il villaggio i cui edifici sono presenti in molti dei film per il grande ed il piccolo schermo. Si pensi a The Karate Kid con Pat Morita, Scelta d’amore – La storia di Hilary e Victor con Julia Roberts, o Gioventù bruciata con James Dean: sono solo alcuni dei circa 50 film ambientati in questo villaggio suggestivo.

Apprezzatissima su Airbnb per la pulizia impeccabile, la dimora ha 3 stanze da letto e 4 letti. Si potrebbe pensare ad una gita a tema con gli amici, magari interpretando uno degli episodi e viverlo sul set originale. I prezzi non sono eccessivi, si passa da circa 180€ a persona per ogni notte durante la settimana fino a circa 210€ per il weekend.

Una sola raccomandazione: non fateci scappare il morto!

*Immagine in alto: a destra screenshot de “La Signora in giallo” da Youtube, a sinistra foto dell’ingresso della casa da Airbnb