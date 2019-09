Che fine ha fatto Ramona Bădescu, ex showgirl de Il Bagaglino? Dopo una decennale carriera televisiva ha lasciato i riflettori per condurre una vita riservata. In questi giorni il gossip si è riacceso su di lei: la 50enne aspetta un figlio.

Ramona Bădescu incinta a 50 anni

Ramona Bădescu è scomparsa dal mirino del gossip dopo essersi ritirata dalle scene televisive. Proprio in questi giorni, però, il settimanale Diva e Donna, come anche la rivista Ok Magazine, edizione rumena, l’hanno immortalata in dolce attesa. L’ex showgirl de Il Bagaglino avrà il suo primo figlio a 50 anni. Sposata con un avvocato italiano da anni, la Bădescu è stata paparazzata mentre usciva da una visita medica.

Le sue forme hanno svelato una gravidanza avanzata. Non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma, ma finora non c’era riuscita.

Ramona Bădescu incinta immortalata a destra mentre esce dalla visita medica. Fonte: Diva e Donna

La gravidanza

L’ex showgirl e attrice ha rilasciato a Ok Magazine un’intervista in cui ha raccontato del momento in cui ha saputo di essere incinta e ha parlato del miracolo della maternità. “È un argomento delicato, importante e bello“, ha esordito Ramona Bădescu. Poi ha spiegato: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma è importante farlo con la persona giusta.

Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non fossi stata attratta e amata“. Ha raccontato di aver congelato i propri ovuli tempo fa per poter ricorrere, in caso, alla fecondazione assistita e ha detto: “Anche se ho 50 anni come età anagrafica, per l’età biologica ne ho circa 32, come dimostrano le analisi. Questo perché non ho mai avuto eccessi e ho condotto una vita sana“.

Poi ha ricordato il momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa: “Io e mio marito avevamo deciso di ricorrere alla fecondazione, a gennaio“.

Ha continuato: “Quando sono andata per iniziare la procedura, il mio ginecologo mi ha guardato con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane“. Stando a quanto riporta il magazine, il piccolo che l’attrice porta in grembo sarà un maschietto.

La carriera

Era arrivata in Italia con una laurea in economia e commercio. Ha avuto molto successo con la sua carriera televisiva. Negli anni ’90 Ramona Bădescu è stata amatissima dagli italiani; indimenticabile al fianco delle sue colleghe Pamela Prati, Giulia Montanarini e Angela Melillo ne Il Bagaglino. Ha partecipato a diverse fiction come Le storie di Farland, La Piovra 8, Incantesimo 2, I misteri di Cascina Vianello. Nel 2005 ha preso parte anche a un reality show, La Fattoria, condotto da Barbara D’Urso. Ha calcato i palcoscenici teatrali, tra i diversi spettacoli uno anche insieme a Nathalie Caldonazzo, in Le magie del Moulin Rouge. Infine ha condotto alcuni programmi in Romania per la rete Antena 1.

Ha poi abbandonato i riflettori per una vita più riservata. Non prima, però, di una parentesi politica nel 2008, in cui si è candidata con una lista civica che sosteneva la candidatura a sindaco di Gianni Alemanno. Non è stata eletta ma il nuovo sindaco di allora l’ha nominata consigliere per i rapporti con la comunità romena. Sui social non è molto attiva e il suo ultimo post su Facebook risale all’8 marzo 2018. Sembra, però, che la Bădescu abbia lanciato una sua linea di abbigliamento chiamata Ramona Bădescu Exclusive.

Immagine in evidenza: Ramona Bădescu. Fonte: Ramona Bădescu/Facebook