La showgirl e conduttrice televisiva Simona Tagli si è confessata negli studi di Mattino Cinque e ha rivelato un importante voto fatto alla Madonna di Lourdes, per via del quale non ha rapporti sessuali da 10 anni.

“Si può vivere e si può amare anche senza fare sesso”

A dichiararlo è la stessa Simona Tagli durante l’ospitata da Federica Panicucci. La stessa ha anche raccontato come il voto di castità alla Madonna sia stato frutto di una scelta legata a qualcosa per lei di molto importante e riservato. Qualcosa che, tuttavia, l’ha aiutata in tutti questi anni: “Io ho sublimato il concetto di amore, l’ho condensato in una sfera mia.

Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli”.

