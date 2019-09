Ylenia Carrisi, un cold case lungo oltre 20 anni e due genitori straziati da un dolore che non trova via d’uscita. È la figlia scomparsa di Al Bano e Romina, che non si sono mai dati pace per il dramma che li ha colpiti e che oggi, a distanza di tanto tempo, bussa con la stessa violenza alle porte del loro cuore. Entrambi la ricordano in due diverse occasioni, lui nel suo documentario È la mia vita, lei con un post struggente su Instagram, uniti dallo stesso tragico destino.

Il ricordo di Al Bano

Al Bano è stato il grande protagonista del documentario È la mia vita, trasmesso su Canale 5 a ripercorrere le tappe fondamentali della sua esistenza.

Luci e ombre si intrecciano in un percorso fatto di conquiste straordinarie ma anche di tanta sofferenza.

Prima la scomparsa di sua figlia, Ylenia, le cui tracce si sono perse nel nulla in una New Orleans in fermento, nel lontano 1994. Poi la separazione da Romina Power, sua moglie.

Ma è proprio sul tema della primogenita che l’artista ha voluto fare un focus intimo e senza riserve, non nascondendo il sentimento di fallimento davanti alla tragedia.

“Abbiamo passato una fase di felicità e armonia, amavamo le stesse cose: il mare, la natura, la musica, elementi che ci incollavano.

Poi però il destino ha avuto una parola violenta nei mei confronti“, ha detto Carrisi, il cui cuore è dominato dal rimorso di non essere riuscito a fermare il terribile corso degli eventi. “Lì, come padre, ho perso“.

Romina e Ylenia, l’amore in una foto

Poche ore dopo la messa in onda del documentario sulla vita del suo ex, Romina Power ha scelto di condividere sui social un dolcissimo ricordo di Ylenia.

Una foto le ritrae insieme, strette in un abbraccio e sorridenti, ancora lontane dall’incubo che le avrebbe allontanate per estinguere definitivamente il fuoco di quella felicità.

Ad accompagnare l’immagine c’è una tenera frase: “My sweet Ylenia with the smile of an angel“, “La mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo“.