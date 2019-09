Ospite nel salotto di Caterina Balivo, a Vieni da Me, Claudio Lippi ha ricevuto una piacevole sorpresa da parte della moglie Kerima Simula. Parole cariche d’amore, che hanno inevitabilmente commosso l’ex giudice di Tale e Quale Show.

La vita sentimentale Claudio Lippi

Convolati a nozze nel 1989, la storia d’amore tra Claudio Lippi e Kerima Simula è stata all’insegna di alti e bassi. Dopo soli 5 anni di matrimonio e la nascita di loro figlia, che si chiama Federica, infatti, la coppia aveva deciso di separarsi.

“Ci siamo divorziati con dolore – ha dichiarato Claudio Lippi – Lei ha continuato la sua strada di mamma facendo anche il papà, con Federica che aveva sei anni.

Questa donna ha saputo non parlar male mai di me alla figlia. Non ho parole per dirle ogni giorno grazie“. Poco dopo Claudio Lippi, si era legato alla showgirl Luana Ravegnini, sembrando aver definitivamente voltato le spalle al passato. In realtà, però, non è stato così. Nel 2001 l’ex giudice di Tale e Quale Show ritorna con l’ex moglie e da allora non si sono più separati. Anzi, alla presenza del frutto del loro amore, ovvero la figlia Federica, hanno deciso di risposarsi.

Sorpresa a Vieni da me

Un matrimonio che sembra aver finalmente trovato la giusta armonia, con Kerima Simula che ha deciso di fare una bellissima sorpresa al marito.

Nel salotto di Caterina Balivo, infatti, la donna ha speso delle parole cariche di affetto che hanno commosso il pubblico e soprattutto il marito. “Siamo ancora qui, che fortunati che siamo. Io veramente sono contenta che, dopo tanti su e giù, noi siamo ancora qui. Io, te, Federica e Mya“. Per poi aggiungere: “Sappi che ci sarò sempre, ci saremo sempre, per te. Sono orgogliosa di vederti andare avanti, degli sforzi che hai fatto con la gioia di un bambino.

Sei un brav’uomo, sei di cuore e ti voglio bene. Non piangere, sorridere e crederci sempre“.

Dopo aver deciso di ricominciare insieme, Kerima e Claudio hanno anche aperto le loro braccia alla piccola Mya Summer, figlia di Federica. Diventare nonni, d’altronde, è una gioia immensa e la coppia lo sa bene.